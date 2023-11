Umowa podpisana, prace mogą się rozpoczynać! Stadion żużlowy znów będzie placem budowy. Dokładniej jego część. Miejsce obecnego jeszcze sektora gości stanie się nowym parkiem maszyn.

Prace budowlane mają przebiegać tak, by odbywać się poza torem żużlowym i mają zakończyć się przed pierwszymi treningami drużyny Falubazu. Wykonawcą jest zielonogórska firma Commercial Networks Service. Mówi jej prezes Janusz Popiel.

Większy park maszyn, to będzie 18 boksów dostosowanych do nowych przepisów. Nie będzie prac z żelbetami na miejscu, będą to raczej prefabrykowane elementy. Harmonogram zakłada koniec prac przed pierwszymi treningami na torze.