Marcin Nitschke obronił tytuł mistrza Polski w kategorii masters. Finałowe zmagania w Lublinie zwieńczył wygraną w meczu o złoto z Piotrem Muratem, wygrywając 3:0.

W rozmowie z Radiem Index przyznaje, że rywalizacja dla zawodników +40 to obecnie jego priorytet.

Jest to bardzo trudny turniej. Grają mega doświadczeni zawodnicy. Na starcie blisko 50 zawodników. To mój cel i mój konik. Chcę w to iść. Wszystko, co dogram przy okazji jest na plus. Ja się cieszę tą grą i nie muszę niczego nikomu udowadniać.