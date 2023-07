Nie nudzili się kibice, którzy w upalną niedzielę zdecydowali się wybrać na mecz Enei Falubazu ze Zdunkiem Wybrzeżem. To nie był spacerek w wykonaniu zielonogórzan, zwłaszcza za sprawą czwartej serii startów, którą świetnie pojechali gdańszczanie, dzięki czemu do końca mieli szansę na wywiezienie korzystnego wyniku w Zielonej Górze.

A nie zanosilo się na to, bo po dziesiątym biegu było 36:24 dla gospodarzy, ale już przed nominowanymi tylko +2. Najważniejsze wyścigi należały już jednak do zielonogórzan, którzy wygrali ostatecznie 49:41. W szeregach gości niedosyt, w ekipie gospodarzy myśli są już… przy fazie play-off. Zobaczcie, co mówili po spotkaniu menedżer gości Eryk Jóźwiak i dyrektor sportowy zielonogórskiego klubu Piotr Protasiewicz. Więcej wypowiedzi w poniedziałek o 11:15. W Radiu Index i w Index TV magazyn żużlowy W69 na 96FM.