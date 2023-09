W czternastu miastach w Polsce odbył się Narodowy Dzień Tenisa. Zielona Góra jednym z miast gospodarzy była po raz czwarty

Na korcie centralnym rywalizowały ze sobą m.in. VIP-y. W deblowym pojedynku senator Władysław Komarnicki i Robert Jagiełowicz zmierzyli się z posłem Waldemarem Sługockim i Robertem Surowcem. W dwóch setach kolejno 6:2, 6:3 wygrali szef MOSiR-u i honorowy prezes Stali Gorzów.

Taki dosyć ciekawy mecz, fajne wymiany. Nie było to jakieś “pykanko”. Dosyć fajnie to wyglądało, nie była to jakaś “lipa”.

Komarnicki do Zielonej Góry na Narodowy Dzień Tenisa przyjeżdża regularnie, co roku.

Zielonogórska tenisistka Martyna Kubka grała w kilku meczach pokazowych, m.in. w mikście z Władysławem Komarnickim, oprócz tego odbijała piłkę z młodymi adeptami tenisa.

Jestem tutaj co roku. Cieszę się, że taka inicjatywa jest w Polsce. Dobrze, że nie tylko ci najlepsi, jak Iga promuje tego tenisa, ale my też w takich rodzinnych gronach możemy to robić. Ja w rozjazdach, wczoraj wróciłam z Pragi, a wieczorem wylatuję na kolejny turniej do Hiszpanii.