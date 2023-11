Teraz wydarzenie, które ma przypominać o profilaktyce. „Bieg dla jaj” odbędzie się 26 listopada. To element akcji Movember zachęcającej panów do regularnego badania pod kątem raka prostaty i raka jąder.

Za organizację odpowiadają panie, a dokładniej Kobieca Inicjatywa Społeczna Konkret. O szczegółach mówi Emilia Kondrad.

Pomimo tego, że mamy stowarzyszenie typowo kobiece, to nie zapominamy o działaniach dla mężczyzn. O ile październik, to miesiąc dedykowany kobietom i profilaktyce raka piersi, to tak bardzo byśmy chciały, że profilaktyka gruczołu krokowego wybrzmiała bardzo mocno w listopadzie.

W ramach zapisu na bieg uczestnicy otrzymają także skierowanie na badanie, które odbędzie się dzień przed startem, a więc w sobotę, 25 listopada w galerii Focus Mall.

W niedzielę zaś odbędzie się bieg, którego 6-kilometrowa trasa została wytyczona w samym centrum miasta. Mówi Lena Pilonis, jedna z inicjatorek wydarzenia.

Start i meta są pod ratuszem. Biegniemy przez cały deptak, potem do kościoła pw. Najśw. Zbawiciela, następnie w stronę basenu przy Wyspiańskiego i stamtąd w górę, Podgórną, Lwowską i do Wrocławskiej, a następnie biegniemy do ronda przy Castoramie i wracamy do mety. Przed filharmonią skręcamy na deptak i biegniemy do ratusza.