112 nowych mieszkań zostanie oddanych do użytku zielonogórzanom przez miasto. To efekt realizacji inwestycji mieszkaniowej, którą prowadzi Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze.

W tej chwili trwa budowa. Jak przekonuje Janusz Jankowski – prezes zarządu KTBS – inwestycja przebiega szybciej, niż się spodziewano.

Jesteśmy miesiąc do przodu, zima była łagodna. Jesteśmy o jeden miesiąc do przodu, więc mieszkania mogą być wcześniej oddane do użytku.

Do użytku zostanie oddanych 60 mieszkań dwupokojowych i 52 kawalerki. – Takie informacje mogą tylko cieszyć – dodaje prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Zielonogórski radny Andrzej Bocheński stwierdził, że popyt na nowe mieszkania w Zielonej Górze wciąż jest bardzo duży.

Nie wszyscy mają szanse na to, by pójść do dewelopera i kupić. Takie mieszkania, plus komunalne sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej przyjaźni dla naszych mieszkańców.