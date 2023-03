Już w najbliższą niedzielę, o godzinie 8.30, kolejne morsowanie na Dzikiej Ochli. Ale oprócz kąpieli – będzie też sprzątanie. Zielonogórskie morsy już po raz 3 zapraszają mieszkańców miasta na wspólne „Sprzątanie świata”.

Jak się okazuje – śmieci na Dzikiej Ochli nie brakuje. O szczegółach mówi Radosław Brodzik z formacji EKM Lubuskie Morsy.

To są niestety plastikowe butelki. Jeszcze z zawartością, jakby niedokończone. Nie wiem czemu te śmieci tam lądują. Mnie inaczej wychowywano, w większym poszanowaniu do przyrody. Jako morsy chcemy też zadbać o to miejsce, bo to tam się kąpiemy.