Zielonogórska Koalicja Obywatelska odsłania kolejną kartę, jeśli chodzi o program wyborczy. Tym razem pomysłem na rozwój miasta jest zatrzymanie w Zielonej Górze osób młodych. Dokładniej – studentów. Złotym środkiem na to miałyby być mieszkania dla studentów.

Mówił podczas sobotniej konferencji prasowej Marcin Pabierowski, kandydat KO na prezydenta miasta Zielona Góra.

Dzięki temu programowi będzie łatwiejszy dostęp do edukacji, możliwość stabilizacji finansowej. Będzie on skierowany do studentów najlepszych, wybitnych, chcących realizować się i swoje projekty w mieście Zielona Góra.