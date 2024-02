Co się dzieje na składowisku w Przylepie i co miasto robi i zamierza zrobić w najbliższej przyszłości? Przypomnijmy, podczas środowej konferencji prasowej Prokuratura Okręgowa podkreślała, że wciąż trwa postępowanie w sprawie pożaru hali.

W Przylepie doszło do zanieczyszczenia na terenie obejmującym 65 hektarów. Biegły stwierdził obecność węglowodorów ropopochodnych oraz metali ciężkich. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, w Radiu Index mówił o tym, jakie cele stawia sobie w najbliższej przyszłości miasto jeśli chodzi o usunięcie zanieczyszczeń.

My rozszerzyliśmy naszą umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, że poza wywiezieniem wszystkich odpadów i utylizacją zajmiemy się remediacją skażonego Gęśnika. Znaleźliśmy jedyną firmą w Polsce, która zajmuje się remediacją. Ta firma w styczniu wykonała ponad 100 pomiarów na tym odcinku.

Kaliszuka dopytujemy, jak szczegółowo wyglądać będzie remediacja terenu w Przylepie.

Do końca stycznia wykonane zostały pomiary, do końca lutego ogłoszone zostaną wyniki. W marcu uzgodnimy plan remediacji i będziemy mogli ogłosić przetarg na bazie tych wyników.

My dodajmy, że podczas dzisiejszej konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej działacze tego ugrupowania domagają się do prezydenta Janusza Kubickiego dymisji i wprowadzenie do Zielonej Góry komisarza.