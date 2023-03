Tydzień temu o żużlu w Zielonej Górze głośno zrobiło się w całej Polsce. Wszystko za sprawą konferencji prasowej, na której obecny był poseł Łukasz Mejza, który chwalił się ściągnięciem do klubu sponsora tytularnego.

Działania parlamentarzysty krytykował na naszej antenie inny przedstawiciel obozu Zjednoczonej Prawicy, poseł Jerzy Materna z Prawa i Sprawiedliwości.

Ja się cieszę, że Enea weszła do żużla. Nie ukrywam, że też od listopada rozmawiałem na ten temat, najpierw z prezesem Enei, a potem z premierem Sasinem, zarówno jeśli chodzi o koszykówkę, jak i żużel. Uważam, że jeden i drugi sport jest bardzo ważny. Co do konferencji, to nie ukrywam, że to było niefortunnie zrobione. To też niesmak dla firmy.