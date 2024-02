Koszykówka młodzieżowa w Zielonej Górze – tym tematem zajęliśmy się dziś w magazynie koszykarskim “Hej Index Kosz”.

Naszym gościem był generalny menedżer Q8 Oils SKM Zastal Zielona Góra Robert Morkowski.

A pytaliśmy o to, jakie cele na ten sezon wyznacza sobie grający w drugiej lidze SKM. Młodzi zielonogórzanie walczą o play-offy, w tej chwili zajmują dziewiąte miejsce w tabeli. Nie zabrakło pytań o szkolenie koszykarskiej młodzieży. Morkowskiego pytaliśmy również o to, co zrobić, aby w “dorosłym” Zastalu mógł zagrać wychowanek.

Audycja “Hej Index Kosz” w każdy czwartek o godzinie 11:15.