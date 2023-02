Nieco ponad dwa tygodnie pozostają do meczu Lechii Zielona Góra z Legią Warszawa w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. Nasz trzecioligowiec szykuje się do spotkania z “Wojskowymi” i do rundy wiosennej. Za ekipą Andrzeja Sawickiego kolejny sparing.

Zielonogórzanie pokonali lidera Jako IV-ligi, Syrenę Zbąszynek 6:1. Bramki dla Lechii: Przemysław Mycan (dwie), Mateusz Surożyński, Wołodymyr Szwed, Jakub Kołodenny, Łukasz Maćkowiak.

Zobaczcie zdjęcia z tego meczu autorstwa DB Team/DariuszBiczynski.pl.