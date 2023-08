Najbliższe dni upłyną pod znakiem tenisa. Nie chodzi o US Open, a o to, co będzie się działo w naszym mieście. Planowane są aż trzy imprezy.

W sobotę 2 września odbędzie się Letni Młodzieżowy Festyn Tenisowy. Impreza odbędzie się pod hasłem „Z ekologią na Ty”. O jej szczegółach mówi Piotr Fabich, prezes Lubuskiego Związku Stowarzyszeń Tenisowych.

Dzieciaki będą mogły popróbować tenisa. Zapraszamy z rodzicami. Będzie wiele atrakcji. Przyczyną zwołania festynu jest to, że jako związek chcemy popularyzować zagadnienia związane z ekologią.

Sobotnie wydarzenie rozpocznie się o 12:00 i potrwa do 16:00. W planie jest też amatorski turniej tenisowy dla dzieci do 12 lat i starszych. Festyn odbędzie się na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Tam też w niedzielę Narodowy Dzień Tenisa. Impreza mająca popularyzować tę dyscyplinę sportu w Zielonej Górze odbędzie się po raz czwarty. Mówi jej organizator Piotr Gorczyca.

Będziemy od 9:00 do 15:00. Od 10:00 będą mecze pokazowe. Od 12:00 będą gry, zabawy i konkursy dla wszystkich, którzy przyjdą. Jednocześnie będzie się odbywać Kinder Joy of moving Tenisowa Talentiada.

Ponadto od 2 do 6 września na kortach MOSiR będzie rozgrywany turniej ITF Seniors. Rywalizacja zakłada zarówno turniej w singlu, jak i deblu oraz mikście. Mówi dyrektor turnieju Adam Stoltmann.

To jest takie przedłużenie zawodowej kariery. Ludzie się bawią i kobiety, i mężczyźni od 30 do 90. roku życia. Na świecie jest ok. 700-800 takich turniejów. U nas zagrają kobiety od 30 do 75 lat, zaś u mężczyzn będziemy grać do 85. roku życia.

Organizatorzy spodziewają się około setki uczestników.