Miesiąc – tyle czasu pozostało do wyborów samorządowych. Do 4 marca natomiast był czas na zarejestrowanie chętnych do rady miasta. W naszym mieście kandydatów do ratusza zarejestrowało osiem komitetów. Poniżej prezentujemy listę wszystkich komitetów oraz osób, które powalczą w kwietniowych wyborach o mandat radnych miejskich.

KWW Janusz Kubicki

Okręg wyborczy nr 1:

1. Górski Robert Grzegorz

2. Bocheński Andrzej Zbigniew

3. Kawicki Kamil Krzysztof

4. Kwiatek Anna

5. Dubicka Ewa

6. Barski Bernard

7. Prokopyszyn Katarzyna Helena

Okręg wyborczy nr 2:

1. Wysocki Paweł Bogdan

2. Hryniewicz Grzegorz Tomasz

3. Buraczewska Anita Joanna

4. Habich Ewa Danuta

5. Grabowski Czesław Jerzy

6. Dacewicz Grzegorz

7. Klukowska Agnieszka Anna

Okręg wyborczy nr 3:

1. Sroczyński Tomasz Paweł

2. Kozakiewicz – Jankowska Agnieszka Elżbieta

3. Turzańska Monika Justyna

4. Żetecki Jerzy Robert

5. Pawelczyk Joanna

6. Kata Michał

7. Kuchta Wiesław

Okręg wyborczy nr 4:

1. Gryko Filip Grzegorz

2. Bobek Magdalena

3. Kubicki Robert Szczęsny

4. Biniszkiewicz Magdalena

5. Jaszczyszyn Piotr Wiesław

6. Janicka Katarzyna Sławomira

7. Binek Zbigniew Bartosz

Okręg wyborczy nr 5:

1. Brachmański Andrzej Marian

2. Kasza Rafał Mariusz

3. Michalczak Radosław Piotr

4. Ożóg Edyta Teresa

5. Mocny Paweł Andrzej

6. Kuczak Ewa Małgorzata

7. Blonkowska Marta Joanna

KKW Koalicja Obywatelska

Okręg wyborczy nr 1:

1. Pabierowski Marcin Bogusław

2. Kornalewicz Robert Michał

3. Magdziarek Krystyna Maria

4. Chyrc Agnieszka Patrycja

5. Drygas Jolanta Gabriela

6. Wołczyński Krzysztof Zygmunt

7. Lubiński Wojciech

Okręg wyborczy nr 2:

1. Urbaniak Adam Maciej

2. Gryncewicz Grzegorz Adam

3. Smykał Elżbieta Ewa

4. Jakuć Joanna Katarzyna

5. Kaleta Paweł Gilbert

6. Kubiak Kacper Edward

7. Kasprzyszak Dorota Anna

Okręg wyborczy nr 3:

1. Legutowski Dariusz Jacek

2. Kizimowicz Andrzej

3. Liddane Joanna Katarzyna

4. Czarny Mateusz Wojciech

5. Pawlikowska Anna Julia

6. Mazurkiewicz Piotr

7. Konopko Karolina

Okręg wyborczy nr 4:

1. Chłopek Andrzej Robert

2. Frątczak Jacek Wojciech

3. Malon Joanna

4. Suchowacka Anna

5. Zapotoczny Robert

6. Szozda Zofia Franciszka

7. Krupka Przemysław Marcin

Okręg wyborczy nr 5:

1. Rewers Janusz Andrzej

2. Brodzik Radosław Robert

3. Zaborowska – Kujawa Eliza

4. Fedro Katarzyna

5. Czerwiński Krzysztof

6. Sieńczak Joanna Dorota

7. Szymkowiak Sebastian

KW Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 1:

1. Barczak Piotr

2. Fabiś Marcin

3. Arkita Emil

4. Imańska Danuta Zofia

5. Budniak Aldona Cecylia

6. Ceglarska Monika Marzanna

7. Bubień Artur Józef

Okręg wyborczy nr 2:

1. Ronowicz Bożena

2. Biel Jarosław

3. Młyński Janusz

4. Banaszkiewicz Elżbieta

5. Byrtek Wojciech Maciej

6. Leciej Wojciech Kazimierz

7. Grudzińska Elżbieta Mirosława

Okręg wyborczy nr 3:

1. Budniak Marek Józef

2. Laska Czesław

3. Wysocka Hanna Franciszka

4. Radczyc Zdzisław

5. Wyszyński Piotr Zbigniew

6. Graczyk Klaudia Magdalena

7. Bojar Dorota Danuta

Okręg wyborczy nr 4:

1. Budziński Jacek Wojciech

2. Brodzik Marta

3. Furtak Urszula Zofia

4. Łabędzka Maria

5. Marchewski Ireneusz Wiktor

6. Mieszkiełło Marek Andrzej

7. Jaszczyński Rafał Łukasz

Okręg wyborczy nr 5:

1. Maćkowiak Grzegorz Przemysław

2. Szymkowiak Eleonora Maria

3. Stanisławska Mariola Ewa

4. Drozd Władysław

5. Tężycki Ryszard Jan

6. Żołądziejwska Marzena Agnieszka

7. Oleksy Marzena Renata

KWW Zielona Góra 2050

Okręg wyborczy nr 1:

1. Protasiewicz Piotr

2. Bogucka Paulina

3. Dura Piotr

4. Moryson Wioletta

5. Likus Daniel Piotr

6. Piwowarczyk Wiktoria Aleksandra

7. Rączka Dariusz Piotr

Okręg wyborczy nr 2:

1. Kubickii Janusz Krzysztof

2. Czeszyk Filip

3. Pilonis Lena Eleonora

4. Horyza Paweł

5. Szturyło Sylwia

6. Zakrzewski Krzysztof

7. Zwierzyński – Drobek Bianca Monika

Okręg wyborczy nr 3:

1. Rosik Mariusz Leszek

2. Baranowska Klaudia Barbara

3. Idzikowska Maria Małgorzata

4. Krzyżanowski Piotr Stanisław

5. Stefaniak Halina

6. Kalembkiewicz Bartosz Łukasz

7. Jagiełowicz Sebastian Andrzej

Okręg wyborczy nr 4:

1. Haręźlak Wioleta Elżbieta

2. Pasek Tomasz Maciej

3. Majsnerowska Aleksandra Katarzyna

4. Jaszczyszyn Ewa Izabela

5. Kasińska Wanda

6. Gliwa Andrzej

7. Newelski Jacek Jerzy

Okręg wyborczy nr 5:

1. Machalica Krzysztof Edward

2. Kondrad Emilia

3. Łagutko Tomasz Paweł

4. Czarkowski Rafał Lech

5. Świstak Diana Józefa

6. Sak Izabela Renata

7. Zalewski Paweł

KKW Lewica

Okręg wyborczy nr 1:

1. Jasiński Janusz Piotr

2. Kamińska -Litwińczuk Marzena Elżbieta

3. Wojciuszkiewicz Andrzej

4. Lechert Paulina Elżbieta

5. Rudnicki Arkady Benedykt

6. Bachorz Marzena

7. Frejman Dariusz Stanisław

Okręg wyborczy nr 2:

1. Miniach Karolina Dorota

2. Hebda Artur Kazimierz

3. Łukaszewicz Dorota

4. Bartkowiak Bogdan Mieczysław

5. Szymczukiewicz – Chałupka Agnieszka Paulina

6. Kozdrój Kamil Robert

7. Tykwiński Piotr Wiesław

Okręg wyborczy nr 3:

1. Wysocki Cezary Jacek

2. Motyka Ilona Maria

3. Hołownia Marek Władysław

4. Gorczyca Kinga Anna

5. Szymoński Rafał Piotr

6. Mucha Romana Anita

7. Bartkowiak Maciej Piotr

Okręg wyborczy nr 4:

1. Markiewicz Edward

2. Karwicka Claudia Maria

3. Cielecki Sebastian Łukasz

4. Mokrzan Kinga

5. Jasińska Marika

6. Malinowski Rafał Maciej

Okręg wyborczy nr 5:

1. Tchorowski Jarosław Artur

2. Fijałkowska Katarzyna Dorota

3. Pidłypczak Jarosław

4. Sroka Katarzyna Anna

5. Malińska Barbara Irena

6. Stawański Roman Michał

7. Kroczek Agnieszka Iwona

KKW Trzecia Droga

Okręg wyborczy nr 1:

1. Kiejzik Lilianna Bożena

2. Szczotkowski Dariusz

3. Szubska Elżbieta

4. Kobiernik Bartłomiej Mateusz

5. Szaliński Marcin Antoni

6. Korach Angelika Elżbieta

7. Dondalski Edward

Okręg wyborczy nr 2:

1. Beling Beata

2. Dąbrowska Joanna Marta

3. Dyl Grzegorz Józef

4. Misiaczek Agnieszka Beata

5. Kustra Julianna

6. Syska Piotr Sebastian

7. Mielczarek Patryk

Okręg wyborczy nr 3:

1. Lewicka Justyna

2. Kuczkowska Alicja Magdalena

3. Dembiński Piotr Andrzej

4. Rydzewski Łukasz Jan

5. Rybiński Joanna

6. Dzik Aleksander Adam

7. Oziemkowska Monika Magdalena

Okręg wyborczy nr 4:

1. Misiaszek Adam Sławomir

2. Kopacz Iwona Agata

3. Dembińska Marta Elżbieta

4. Złotowski Miłosz Franciszek

5. Urbaniak Bartosz

6. Nowak Anna Izabella

7. Susłowicz -Żmijak Kamila Olimpia

Okręg wyborczy nr 5:

1. Mrozek Aleksandra

2. Olszak Andrzej Władysław

3. Izowit Magdalena Elżbieta

4. Hucał Tomasz Sebastian

5. Pyzikiewicz Grzegorz Antoni

6. Bejtlich Anna Katarzyna

7. Borowiec Bartłomiej Marek

KW SLD

Okręg wyborczy nr 1:

1. Dunas Joanna

2. Stabrowski Adrian Karol

3. Maniecki Eugeniusz Stanisław

4. Wojtkowiak Beata Dominika

5. Andrzejczak Leszek Jan

6. Gościak Magdalena Iwona

7. Antoniewicz Waldemar Włodzimierz

Okręg wyborczy nr 2:

1. Bonisławski Mieczysław Józef

2. Sawicki Fryderyk

3. Bronikowska Iwona

4. Lach Kazimiera Krystyna

5. Kliszewska Iwona Barbara

6. Abrahamowicz Mariusz Zbigniew

7. Erbreder -Mirosławska Magdalena

Okręg wyborczy nr 3:

1. Husak Bogumiła Maria

2. Jagiełowicz Tadeusz Piotr

3. Lach Paweł Michał

4. Kułaga Amanda Joanna

5. Małolepszy Robert Maciej

6. Galantowicz Małgorzata

7. Kotalla Bernard Michał

Okręg wyborczy nr 4:

1. Kukulska Barbara Katarzyna

2. Duchoń Euzebiusz

3. Teichert Bogdan

4. Kapusta Magdalena

5. Galantowicz Miłosz Zbigniew

6. Czerwniawski Jan

7. Klejna -Ryczkowska Karolina Maria

Okręg wyborczy nr 5:

1. Teichert Jerzy Romuald

2. Ciesielska -Rau Renata Ewa

3. Lubera Ryszard

4. Gruszecki Ireneusz Marek

5. Czerniawska Agnieszka Luiza

6. Adler Marian

7. Latawiec Mariola Wioletta

KWW Adam Hreszczyk

Okręg wyborczy nr 1:

1. Kalinwska – Syga Kamila Agnieszka

2. Jacyno Sandra Anna

3. Pawłowski Arkadiusz Bogdan

4. Borowski Grzegorz

5. Rybak Przemysław Piotr

Okręg wyborczy nr 3:

1. Towpik Paweł Szymon

2. Pisański Bolesław

3. Ciszewicz Margarita Ewa

4. Wojtalewicz Krzysztof Maciej

5. Lechowska Bogna Maria

Okręg wyborczy nr 4:

1. Hreszczyk Adam Piotr

2. Gilewska Monika Joanna

3. Anders Elżbieta

4. Ziobrowski Mateusz

5. Gilewski Paweł Tomasz