Dobiega końca zgrupowanie “60 godzin z Falubazem”, ale żużlowcy zielonogórskiej drużyny jeszcze się ze sobą nie żegnają. Przeciwnie.

Zespół uda się do Świnoujścia, gdzie będzie przebywał do soboty na obozie integracyjnym. O przygotowania do sezonu, jak również o… wybór nowego kapitana pytamy Krzysztofa Buczkowskiego, przed którym drugi sezon w Zielonej Górze.