Joanna Łochowska, wychowanka i wieloletnia zawodniczka UKS-u Zielona Góra, a ostatnio Budowlanych Opole na olimpijskim pomoście postanowiła wystąpić po raz ostatni w karierze.

Zielonogórzanka wczoraj w Tokio rywalizowała w kategorii do 55 kg w podnoszeniu ciężarów. Wygrała finał B, uzyskując w dwuboju 186 kg, co dało ostatecznie 10. miejsce. Po starcie symbolicznie zdjęła buty i pokłoniła się sztandze, tym samym oznajamiając o swoim końcu kariery w ciężarach. – Igrzyska Olimpijskie kończę na pięknym 10 miejscu, całą karierę sportową na szczycie szczytów wszystkich sportowych imprez, marzenie co staje się rzeczywistością – serducho pełne wdzięczności i lekkości. Jak opisać to nie wiem… słowa niewiele tu oddadzą, to niemożliwe do przekazania – napisała na Facebooku po starcie Łochowska.