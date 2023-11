Katar, kaszel, gorączka, ból gardła – to najczęstsze dolegliwości chorobowe, z którymi zgłaszamy się do lekarzy. Zwłaszcza jesienią. Według dietetyków ogromne znaczenie dla naszej odporności, co za tym idzie także zdrowia, ma nasza dieta.

Po jakie produkty warto zatem sięgnąć, żeby pomóc sobie w przetrwaniu jesienno – zimowej aury?

Sięgajmy po takie warzywa jak dynia, buraki, cukinia, marchew, pietruszka. Warzywa warto jeść nie tylko ugotowane, ale także na surowo. Mają one wtedy więcej błonnika, wspiera to naszą florę jelitową.

Mówiła Ewelina Lisowska, dietetyk. Bardzo ważne są też witaminy. W przypadku poprawy odporności szczególnie ważna jest witamina C. Znajdziemy ją między innymi w brukselce, jarmużu, papryce czerwonej, szpinaku i kalafiorze. Jeśli chodzi o owoce, to tutaj warto sięgnąć między innymi po kiwi, cytrynę, grejpfruta i pomarańcze.