Pierwszy zespół Lechii w sobotę nie gra. Zielonogórzanie mieli się mierzyć z rezerwami Górnika Zabrze, ale ze względu na powołania dla zawodników gości do kadry młodzieżowej mecz przełożono na 25 października.

W piątkowym programie Piłkarska Zielona Góra gościliśmy dwóch graczy Lechii: Tomasza Matuszewskiego i Radosława Sylwestrzaka.

Ten pierwszy debiutuje na tym szczeblu rozgrywek, drugi miał okazję grać, ale w innej grupie. Tomasz Matuszewski mówi nam o swoich odczuciach, jeśli chodzi o trzecioligowe zmagania.

Dla mnie osobiście, bo ja grałem wcześniej w IV lidze i miałem trzy występy w I lidze, to jest duży przeskok i jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że piłkarsko i jakościowo ta III liga tak się prezentuje. Nie wiedziałem wcześniej o tym szczeblu totalnie nic.

Matuszewski pochodzi z Sanoka, do Lechii jest wypożyczony z Termaliki Bruk-Betu Nieciecza. Sylwestrzak grał na różnych szczeblach rozgrywkowych.

Lechia jest trzecia w tabeli. Jak spogląda na pozycję i potencjał zielonogórzan doświadczony zawodnik Lechii?

Na każdej pozycji jest duża rywalizacja. To cieszy, bo trener ma komfort, a my musimy być “pod prądem”. Musimy patrzeć na to pozytywnie i za każdym razem dawać z siebie wszystko. Musimy się skupiać na każdym kolejnym meczu.