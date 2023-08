Za nami półmetek wakacji. Czy był to dobry czas dla zielonogórskiej turystyki? Kto najczęściej zwiedza nasze miasto? Okazuje się, że wśród turystów nie brakuje osób indywidualnych. Do naszego miasta przyjeżdżają nie tylko Polacy, ale też między innymi Niemcy, Francuzi, czy też Duńczycy. Tych ostatnich było dość sporo w naszym mieście w czwartek.

A co warto przede wszystkim zobaczyć i zwiedzić w Zielonej Górze? Mówi Hubert Małyszczyk, szef Visit Zielona Góra.

Ciężko powiedzieć co jest atrakcyjne. Jedni pojadą na rowery, inni na winnicę, jeszcze innych wyślemy na Wzgórza Piastowskie, czy do Zatonia. Staramy się proponować atrakcje zgodnie z potrzebami danego turysty.

Miasto można zwiedzać zarówno na własną rękę, jak i z przewodnikiem.

Co raz więcej osób do nas przychodzi, pewnie po rekomendacje. Gdzie zjeść, co zobaczyć, jakie wino jest warte uwagi. Pomimo, że wszystkie tego typu informacje można znaleźć w Internecie. Ludzie nam ufają.