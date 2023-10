Koła naukowe UZ cały czas mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony uczelni. Przypomnijmy – obecnie na Uniwersytecie Zielonogórskim zarejestrowanych jest ponad 250 tego typu formacji. Około 80 jest aktywnych. I to właśnie one mogą liczyć na dodatkowe fundusze. Co należy zrobić, żeby je zdobyć?

Po pierwsze zgłosić się do Działu Spraw Studenta – podpowiada Katarzyna Litwin z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pan rektor we współpracy panią prorektor do spraw studenckich bardzo wspiera działalność kół naukowych. Wszelkich organizacji o takim charakterze. Cały rok przyjmuje wnioski o dofinansowanie, one są opiniowane także przez Parlament Studencki.

Jak podkreśla Katarzyna Litwin – działalność w kołach naukowych to przede wszystkim szansa na zdobycie umiejętności praktycznych oraz uzyskanie dodatkowych certyfikatów, czy też udział w wielu wydarzeniach akademickich. Więcej o sprawach studenckich w programie “UZ Nawigator”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 13.30.