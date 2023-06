Czy lubuskie stawia na turystykę? A jeśli tak, to czy w wystarczającym stopniu? Takie pytania pojawiły się podczas ostatniej przed wakacjami sesji absolutoryjnej sejmiku województwa lubuskiego.

O turystykę pytała opozycyjna radna Samorządowego Lubuskiego Aleksandra Mrozek zwracając uwagę, już nie po raz pierwszy na fakt, iż zarząd województwa lubuskiego kompletnie nie sprzyja rozwojowi turystyki w naszym regionie.

Kiedy patrzę na realizację zadań, nie mogę zrozumieć, tak małą kwotą przeznaczoną na turystykę, nie zostaje wykorzystana. 70 procent kwoty zostało zrealizowanych, 30 nie. Dlaczego? Bo była zaplanowana kampania bilboardowa, która nie doszła do skutku.

Z tą opinią kompletnie nie zgadza się wicemarszałek województwa Łukasz Porycki.

Nie zgadzam się. Przez te pięć lat zrobiliśmy dużo. To są “Minimazury”, wielkie programy wsparcia w budowę nowych pomostów. Musi być infrastruktura nad jeziorami, do tego ścieżki rowerowe. Program Lubuska Baza Turystyczna. Nie sądzę, by kwota 500 tysięcy złotych była mała.