Dobry, by nie powiedzieć bardzo dobry był pierwszy kwartał 2023 roku w Porcie Lotniczym Zielona Góra – Babimost.

Tylko podczas minionych trzech miesięcy odprawiono prawie dziesięć tysięcy pasażerów. Jak się okazuje to ponad dwa razy więcej niż w 2019 roku, jeszcze przed pandemią. – Takie dane mogą nas tylko cieszyć – powiedział Sławomir Kotylak, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Nigdy się tak nie zdarzyło, by pierwszy kwartał kończyć wynikiem pięciocyfrowym. Pamiętam 2016 rok, zamykaliśmy go wynikiem czterocyfrowym. To jest spory przeskok, a jeszcze nie uruchomiliśmy sezonu wakacyjnego. Jeśli ta tendencja się utrzyma, będzie to kolejny, historyczny rok dla portu lotniczego.