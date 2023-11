– Czekamy na uruchomienie pieniędzy z KPO, bo mamy już kolejne pomysły – mówi Paweł Wysocki, radny Zielonej Razem i spogląda w stronę Parku Piastowskiego.

Wysocki chciałby, aby to ważne miejsce, zwłaszcza dla mieszkańców pobliskich bloków, zmieniło swoje oblicze.

Większość parków już zrewitalizowano. Ja będę walczył o Park Piastowski, nawet w ostatniej kampanii to obiecywałem, że doprowadzę do tego. Środki poszły jednak na Park Tysiąclecia. Moim punktem będzie renowacja Parku Piastowskiego.

Czy prace wokół parku obejmowałyby także amfiteatr?

Jest w budżecie zapisane bodajże 2 mln 300 tys. zł. To oczywiście jest na projekt. Słuchamy mieszkańców, pomysł był, by wybudować halę widowiskową i to był dobry pomysł, ale widać jednak, że historia, tożsamość tego miejsca jest bardzo duża. Myślę, że niebawem o tym opowiemy.