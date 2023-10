Podniesienie rangi edukacji w postaci podniesienia PKB do 6% m.in. na pensje nauczycieli, a do tego jeszcze mocniejsze postawienie na naukę języka angielskiego. To niektóre postulaty Trzeciej Drogi, o których mówili na konferencji przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Do tego dostęp do szybszej wizyty u lekarza specjalisty, maksymalnie do dwóch miesięcy oczekiwania. Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego chciałby powrócić również do tematu budowy piłkarskiego stadionu w Lubuskiem.

Montaż finansowy poprzez pieniądze unijne, które posiadają urzędy marszałkowskie, poprzez pieniądze miasta i środki z ministerstwa sportu. Taki montaż jest realny, tylko on musi się zmaterializować poprzez podpisanie umowy, tylko zawsze jakaś blokada z którejś ze stron następowała. Do tego trzeba doprowadzić i mam nadzieję, że tym, który do tego doprowadzi będzie Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach koalicji Trzeciej Drogi.

Tomczyszyn postulowałby też emerytury bez podatków, zamiast 13 i 14 pensji, o których mówi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mirosław Glaz chciałby dobrowolnej składki ZUS dla przedsiębiorców.

Jeżeli przedsiębiorcy są w trudnej sytuacji, to nadal muszą opłacać ten ZUS i przez to wiele firm często upada. To przedsiębiorca powinien zdecydować, kiedy i w jakiej wysokości opłacić ten ZUS. To duże obciążenie dla niewielkich firm. Jest to kwestia bardzo ważna dla przedsiębiorców.

Glaz jest też przeciwnikiem obsadzania stanowiska ministra obrony przez polityków. – Armia musi być apolityczna Na czele resortu powinien stać fachowiec – stwierdził.

Lubuscy działacze PSL wykluczyli ponadto jakąkolwiek możliwość koalicji z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach parlamentarnych 15 października.