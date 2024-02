W poniedziałek, 8 kwietnia uruchomiona zostanie rekrutacja do publicznych placówek oświatowych w Zielonej Górze. Chodzi o przedszkola i szkoły podstawowe. Zapisy będą prowadzone na rok szkolny 2024/25.

Jeśli chodzi o przedszkola, to w dniach od 18 marca do 2 kwietnia rodzice mają czas na złożenie deklaracji o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego ich dziecko uczęszcza. 25 marca zostaną udostępnione w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można składać w dniach od 8 do 26 kwietnia. Do 10 maja potrwa weryfikacja wniosków, a 23 maja opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie rodzice będą mieli czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do wskazanego przedszkola. Listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów pojawią się 29 maja w południe, następnie w czerwcu będzie jeszcze postępowanie uzupełniające.

Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, to oferty w systemie rekrutacyjnym pojawią się 5 kwietnia. Od 8 do 19 kwietnia będzie czas na składanie wniosków. Ważna informacja, kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do wybranej placówki, jeśli ta nadal będzie dysponować wolnymi miejscami. Do 15 maja komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski, zaś 23 maja opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Następnie w dniach od 23 do 27 maja rodzice będą mieli czas na potwierdzenie przyjęcia dziecka do wskazanej szkoły, a 29 maja w południe opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W czerwcu, podobnie jak w przypadku przedszkoli odbędzie się nabór uzupełniający.