To już kilkunastoletnia tradycja, że Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy słychać i to donośnie w Drzonkowie. Teren Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zdominowany jest w dniu finału przez wydarzenia związane z orkiestrą Jurka Owsiaka.

Nie inaczej będzie w trakcie 32. finału WOŚP. – To nasza misja – mówi Bogusław Sułkowski, dyrektor ośrodka w Drzonkowie.

Od 14 lat pracuję w Drzonkowie i natychmiast zaczęliśmy to robić, bo mamy taką misję i potrzebę. Z roczną przerwą na pandemię. A tak jesteśmy co roku. Ci, którzy u nas byli wracają do nas, bo wiedzą, że tam się nie będą nudzić.