W niedzielę 28 stycznia kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I kolejny raz z WOŚP zagramy także my, czyli Radio Index. Od samego rana będziemy na najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w mieście. Relacje z nich będziecie mogli zobaczyć na wszystkich naszych kanałach – czyli na portalu, Facebooku, Instagramie oraz Youtube. Będziemy też oczywiście na fali 96 FM.

Mówi Marcin Krzywicki, szef newsroomu Radia Index.

Naprawdę jest o czym mówić, jest co pokazywać. Jest z kim porozmawiać. My z WOŚP gramy od lat, nie przeszkodziła nam nawet pandemia. Zachęcamy widzów i słuchaczy, aby z nami być. Będzie się dużo działo, a my będziemy to pokazywać.

Transmisja na żywo z WOŚP u nas od godziny 12. Od godziny zapraszamy Was także do naszego finałowego studia, w którym podsumujemy cały dzień, przeniesiemy się na scenę główną, czy też pokażemy światełko do nieba. Zakończenie transmisji około godziny 20.