Absolwent Extra, to konkurs organizowany przez Biuro Karier mający wyłonić wyróżniających się byłych studentów naszej uczelni. Ideą konkursu jest hasło: “Kiedy staramy się odkryć to, co najlepsze w innych,w jakiś sposób wydobywamy to, co najlepsze w sobie” To wyjątkowe grono w listopadzie zasilił Vadzim Antsipau.

Ukończył studia drugiego stopnia z oceną celująca na kierunku Filozofia. Obecnie jest studentem Szkoły Doktorskiej. Do Polski przyjechał z Białorusi.

W 2020 rozpoczęły się protesty na Białorusi. Uczestniczyłem w nich. Odbywały się one na uczelniach. Moja obecność w nich spowodowała, że także zostałem aresztowany. Stało się jasne, że niemożliwe było dalsze kontynuowanie działalności naukowej w tym kraju. Osoba represjonowana miała zamkniętą drogą do rozwoju na uczelniach.

Vadzim postanowił wziąć udział w programie stypendialnym Kalinowskiego będącym pomocą dla młodych Białorusinów nie mogących studiować w swoim kraju. W Zielonej Górze uczył się naszego języka, jednak pierwotnie chciał wyjechać na studia do Krakowa. Wybrał studia w naszym mieście. Bardzo dobrze mówi w języku polskim, jednak sama nauka nie przychodziła tak łatwo.

Sytuacje jest inna z punktu gramatycznego. Jest on bardzo skomplikowanym językiem. Szybko nauczyłem się komunikowania natomiast największą trudność sprawiło mi pisanie. Zwłaszcza przy tworzeniu pracy magisterskiej.

Całą historię Vadzima poznacie w naszej rozmowie, która do obejrzenia wyżej.