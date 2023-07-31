UCZELNIA:WAŻNE

We wtorek rusza II nabór na UZ. Na jakie kierunki są wolne miejsca?

MK2023-07-31
280 Szacowany czas czytania: 1 min.
foto: Mamert Janion

1 sierpnia rusza II nabór na stacjonarne studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, a także wszystkie studia drugiego stopnia. Rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim potrwa do 13 września.

Kandydaci na studia mają do wyboru 58 kierunków. Lista kierunków dostępnych podczas II naboru:

  1. ADMINISTRACJA
  2. ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI
  3. ARCHITEKTURA
  4. ARCHITEKTURA WNĘTRZ
  5. ASTRONOMIA
  6. AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
  8. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  9. BIOLOGIA
  10. BIOTECHNOLOGIA
  11. BIZNES ELEKTRONICZNY
  12. BUDOWNICTWO
  13. COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
  14. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
  15. EKONOMIA
  16. ELEKTROTECHNIKA
  17. ENERGETYKA
  18. FILOLOGIA ANGIELSKA
  19. FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM
  20. FILOLOGIA GERMAŃSKA
  21. FILOLOGIA POLSKA
  22. FILOZOFIA
  23. FIZJOTERAPIA
  24. FIZYKA
  25. FIZYKA MEDYCZNA
  26. GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
  27. GRAFIKA
  28. HISTORIA
  29. INFORMATYKA
  30. INFORMATYKA I EKONOMETRIA
  31. INTELIGENTNE SYSTEMY MIEJSKIE
  32. INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  33. INŻYNIERIA DANYCH
  34. INŻYNIERIA LOTNICZA
  35. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
  36. JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
  37. KULTUROZNAWSTWO
  38. LOGISTYKA
  39. MATEMATYKA
  40. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
  41. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
  42. PEDAGOGIKA
  43. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
  44. PEDAGOGIKA SPECJALNA
  45. PIELĘGNIARSTWO
  46. POLITOLOGIA
  47. POŁOŻNICTWO
  48. PRAWO
  49. PSYCHOLOGIA
  50. RATOWNICTWO MEDYCZNE
  51. RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ
  52. SOCJOLOGIA
  53. SPORT
  54. SZTUKI WIZUALNE
  55. TURYSTYKA I REKREACJA
  56. ZARZĄDZANIE
  57. ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
  58. ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA

Więcej informacji o rekrutacji i jej zasadach na stronie www.rekrutacja.uz.zgora.pl.

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