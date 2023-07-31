1 sierpnia rusza II nabór na stacjonarne studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne pierwszego stopnia, a także wszystkie studia drugiego stopnia. Rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim potrwa do 13 września.
Kandydaci na studia mają do wyboru 58 kierunków. Lista kierunków dostępnych podczas II naboru:
- ADMINISTRACJA
- ANIMACJA KULTURY I TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI W SIECI
- ARCHITEKTURA
- ARCHITEKTURA WNĘTRZ
- ASTRONOMIA
- AUTOMATYKA I ROBOTYKA
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
- BIOLOGIA
- BIOTECHNOLOGIA
- BIZNES ELEKTRONICZNY
- BUDOWNICTWO
- COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE
- EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
- EKONOMIA
- ELEKTROTECHNIKA
- ENERGETYKA
- FILOLOGIA ANGIELSKA
- FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM
- FILOLOGIA GERMAŃSKA
- FILOLOGIA POLSKA
- FILOZOFIA
- FIZJOTERAPIA
- FIZYKA
- FIZYKA MEDYCZNA
- GEOINFORMATYKA I TECHNIKI SATELITARNE
- GRAFIKA
- HISTORIA
- INFORMATYKA
- INFORMATYKA I EKONOMETRIA
- INTELIGENTNE SYSTEMY MIEJSKIE
- INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
- INŻYNIERIA DANYCH
- INŻYNIERIA LOTNICZA
- INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
- JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
- KULTUROZNAWSTWO
- LOGISTYKA
- MATEMATYKA
- MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
- MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE
- PEDAGOGIKA
- PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
- PEDAGOGIKA SPECJALNA
- PIELĘGNIARSTWO
- POLITOLOGIA
- POŁOŻNICTWO
- PRAWO
- PSYCHOLOGIA
- RATOWNICTWO MEDYCZNE
- RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ
- SOCJOLOGIA
- SPORT
- SZTUKI WIZUALNE
- TURYSTYKA I REKREACJA
- ZARZĄDZANIE
- ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
- ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETOTERAPIA
Więcej informacji o rekrutacji i jej zasadach na stronie www.rekrutacja.uz.zgora.pl.