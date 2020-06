Od dzisiaj można elektronicznie rejestrować się na naszej uczelni. To pierwszy krok do faktycznej rekrutacji, której szczegóły będą znane jeszcze w tym miesiącu.

Uniwersytet Zielonogórski kształci na 60 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia i blisko 40 kierunkach studiów magisterskich. Rekrutacja będzie dostosowana do późniejszych matur, jak i do studentów, którzy kończą studia pierwszego stopnia i chcą kontynuować naukę na naszej uczelni.

Dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to bardziej jest rejestracja niż rekrutacja. Zmieniliśmy uchwałę rekrutacyjną tak, że maturzyści zdążą się zrekrutować. Potrwa to do końca października. Zadbaliśmy też o studentów pierwszego stopnia, żeby spokojnie skończyli licencjat, nawet we wrześniu i w październiku się zrekrutowali.