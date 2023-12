Wielkimi krokami zbliża się Kampus Run 2023, czyli bieg dla studentów, wykładowców i wszystkich tych, którzy biegania się nie boją. Zapisy online na wydarzenie ruszyły we wtorek 12 grudnia, sam bieg zaplanowano natomiast na czwartek 21 grudnia.

Minimalny dystans do pokonania to 2,5 kilometra. A gdzie bieg się odbędzie? To zdradza dr Marta Dalecka ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ.

Cały event odbędzie się na kampusie B. Tam będzie wyznaczona trasa na terenach zielonych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Start i meta znajdzie się pomiędzy biblioteką uniwersytecką, a budynkiem neofilologii.

Zanim jednak biegacze ruszą, będą musieli odebrać bezpłatne pakiety startowe. Będzie to możliwe w dniu wydarzenia od godziny 9, bo wtedy otwarte zostanie biuro zawodów. A jak należy się ubrać?

Adidasy. Później cieniutka warstwa typu legginsy, ewentualnie spodnie dresowe. Ale nie za grube, bo nawet zimą można się troszeczkę zapocić. U góry cienka bluzka, może jakaś kurteczka.

A po biegu na wszystkich uczestników będzie czekał zdrowy poczęstunek. I co ciekawe – zamiast medali, każdy biegacz otrzyma czapkę Świętego Mikołaja. Więcej o biegu znajdziecie u nas w programie “UZ Nawigator”.