Trwa rekrutacja w ramach drugiego naboru na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studenci mają do wyboru 58 kierunków.

Studenci mają jeszcze czas na decyzję, bo rekrutacja potrwa do 13 września. Prof. Maria Mrówczyńska, prorektor ds. współpracy z gospodarską zwraca uwagę na nowości, które pojawiły się w ofercie tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy.

Mamy osiem nowych kierunków. I to są kierunki, które wynikają z potrzeb lokalnego rynku pracy. Jednym z nich jest położnictwo. Średnia wieku położnej w województwie lubuskim to 56 lat.

Oprócz tego są też propozycje o charakterze technicznym.

To jest inżyniera lotnicza wspólnie z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej. Częściowo tam też będą zajęcia. Ponadto inteligentne systemy miejskie, to kierunek, który odpowiada na to, co się dzieje na świecie. Globalizacja, zmiany klimatyczne, urbanizacja i elektromobilność to wszystko, co ten kierunek obejmuje. Absolwent znajdzie zatrudnienie w biurach projektowych, urzędach i w jednostkach samorządu terytorialnego.