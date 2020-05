Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego organizuje dni otwarte na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa. Spotkania odbędą się w formie online w kolejną sobotę, 6 czerwca w godzinach 11:00-17:00.

Wykładowcy z Instytutu Muzyki będą czekać na pytania potencjalnych nowych studentów. Na konsultacje już teraz można się umawiać, wysyłać do wybranego pedagoga wiadomość mailową, do 5 czerwca. Platforma konsultacji (Skype, Messenger, Zoom, Discord, Google Hangouts Meet) pozostaje do uzgodnienia.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ /b.literska@wa.uz.zgora.pl – dziekan Wydziału Artystycznego, teoretyk muzyki, muzykolog. Jest autorką książek: Tadeusz Baird. Kompozytor, Dzieło, Recepcja(Zielona Góra 2012) oraz Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne (Kraków 2004), a także licznych artykułów w książkach zbiorowych. Jest ekspertem MENiS i konsultantem CEA w zakresie teorii muzyki. https://www.youtube.com/watch?v=iBxLQn4s8AE Konsultacje: ·teoria muzyki / sprawy organizacyjne i rekrutacja

dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ/b.stankowiak@wa.uz.zgora.pl – dyrektor Instytutu Muzyki, dyrygent i pianista. Współpracuje z orkiestrami historycznymi, m.in. Arte dei Suonatori i Accademia dell’Arcadia, z którą nagrał szereg płyt CD. Współpracował z rockowym zespołem Amaryllis. Prowadzi Chór Kameralny Uniwersytetu Zielonogórskiego „Cantus humanus”. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym cyklu Magna Opera Sacra.

Konsultacje:·dyrygentura / sprawy organizacyjne i rekrutacja

dr hab. Katarzyna Kwiecień-Długosz / k.kwiecien-dlugosz@wa.uz.zgora.pl – zastępca dyrektora Instytutu Muzyki, kompozytorka i tłumaczka. Ukończyła klasę kompozycji prof. M. Bukowskiego w poznańskiej Akademii Muzycznej, studiowała także w Akademii Muzycznej w Łodzi. Laureatka konkursów kompozytorskich w Polsce i za granicą. Jej utwory są wykonywane w ramach festiwali i projektów artystycznych na całym świecie https://www.youtube.com/watch?v=gvxdyeIHEFAhttps://www.youtube.com/watch?v=xEV4KxBXEmA

Konsultacje: ·kompozycja / teoria muzyki / sprawy organizacyjne i rekrutacja

dr hab. Bogumiła Tarasiewicz, prof. UZ / b.tarasiewicz@imu.uz.zgora.pl – kierownik Katedry Dyrygentury, Instrumentalistyki i Wokalistyki, śpiewaczka i muzykolog. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu i UAM w Poznaniu. Jej pasją jest wokalistyka w różnych stylistycznych odmianach. Od wielu lat zgłębia tajemnice głosu ludzkiego i zajmuje się kształceniem wokalnym. Swą autorską metodę opublikowała w akademickim podręczniku Mówię i śpiewam świadomie uznanym za bestseller. Koncertowała w wielu krajach świata, posiada liczne nagrania płytowe. Jest dyrektorem Lubuskiego Biura Koncertowego.

Konsultacje: ·śpiew klasyczny / śpiew estradowy

dr Marzanna Rudnicka / m.rudnicka-poglud@imu.uz.zgora.pl – pedagog śpiewu klasycznego i estradowego. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest solistką Opery Bałtyckiej w Gdańsku i Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracowała z wieloma teatrami i filharmoniami w Polsce i za granicą. Koncertowała w USA, Kanadzie, Japonii, Izraelu i Libanie. https://www.youtube.com/watch?v=cXrDO46f5ug&feature=sharehttps://www.youtube.com/watch?v=HLbozkxhhqo&t

Konsultacje: ·śpiew klasyczny / śpiew estradowy

dr hab. Maciej Straburzyński, prof. UZ / m.straburzynski@imu.uz.zgora.pl – pedagog śpiewu. Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu i Konserwatorium w Amsterdamie. Występował w Théatre de Chaillot w Paryżu, La Monnaie w Brukseli, De Nederlandse Opera w Amsterdamie, Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu, na festiwalach Holland Festival, Warszawska Jesień i Wratislavia Cantans. https://www.youtube.com/watch?v=U861gJXyPpk&feature=

Konsultacje: ·śpiew klasyczny / śpiew estradowy

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk / j.szymaniuk@wa.uz.zgora.pl – dyrygent, kompozytor i aranżer, animator życia muzycznego. Zajmuje się nauczaniem i upowszechnianiem muzyki jazzowej. Założył i prowadził Studium Muzyki Jazzowej, organizował Akademię Jazzu, Warsztaty Jazzowe oraz Ogólnopolskie Spotkania Big Bandów. Kierownik artystyczny Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektor artystyczny Festiwalu Jazzowego Green Town of Jazz w Zielonej Górze. https://www.youtube.com/watch?v=zJrGlA5xbEAhttps://www.youtube.com/watch?v=rBDr8HElYyI

Konsultacje:·instrumentacja i aranżacja jazzowa / Big Band

dr Artur Majewski / amajewski@uz.zgora.pl – trębacz, improwizator, kompozytor. Koncertował w całej Europie, Izraelu, USA i Japonii. Wydał 20 autorskich płyt z zespołami takimi jak: Mikrokolektyw, Foton Quartet, Kaluza/Majewski/Mazur/Suchar, Tone Hunting, Robotobibok, Fernandez/Majewski/Mazur trio oraz solo, dla wytwórni m.in.: Delmark Records, Clean Feed, Not Two. www.youtube.com/watch?v=SBgC3yyf-wQwww.youtube.com/watch?v=XQu4j45V-5c&t=1704s

Konsultacje:·trąbka / realizacja dźwięku / improwizacja

mgr Paulina Gołębiowska / p.golebiowska@imu.uz.zgora.pl – wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, pedagog śpiewu, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, specjalność wokalistyka jazzowa. Występowała na festiwalach muzycznych, m.in. Jazz nad Odrą, Róże Jazz Festiwal, Jazztage, Green Town of Jazz. Śpiewała obok takich artystów jak: Jennifer Batten, Urszula Dudziak, Andrzej Dąbrowski, Krzysztof Kiljański, Wojciech Myrczek, Henryk Miśkiewicz, Jarosław Śmietana. https://www.youtube.com/watch?v=pXcabZqeyTchttps://www.youtube.com/watch?v=j9RNKcBqdIg

Konsultacje: ·śpiew jazzowy / śpiew estradowy / śpiew rozrywkowy

mgr Katarzyna Mirowska / k.mirowska@imu.uz.zgora.pl – wokalistka jazzowa, kompozytorka i autorka tekstów, pedagog śpiewu. Laureatka Grand Prix na Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu. Współpracowała z tuzami polskiego jazzu: Piotrem Baronem, Leszkiem Możdżerem, Janem „Ptaszynem” Wróblewskim, Piotrem Wojtasikiem, Adamem Sztabą. https://www.youtube.com/watch?v=35FnDNyul4Ehttps://www.youtube.com/watch?v=MOGvJzAl1lY

Konsultacje:·śpiew jazzowy / śpiew rozrywkowy

mgr Wojciech Pruszyński / w.pruszynski@imu.uz.zgora.pl – pianista, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu Piotra Kałużnego. Jest członkiem zespołów Yes4Jazz, Mate, Good Morning Blues, ProjectA. Na swoim koncie ma trzy płyty i niezliczoną ilość nagrań jako muzyk sesyjny. https://www.youtube.com/watch?v=FO3e5XR3NdQ

Konsultacje: ·fortepian jazzowy / improwizacja