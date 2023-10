Znamy już pierwszą laureatkę plebiscytu Absolwent Extra. Październik należy do Caliny Piscz. Z bardzo dobrym wynikiem ukończyła Wydział Prawa i Administracji na kierunku Prawo. Jednak za nim pojawiło się prawo marzyła o pracy w zawodach medycznych, zmieniła preferencje przedmiotów maturalnych stawiając na kierunki humanistyczne.

Jej największą pasją są zwierzęta, a w kwestii naukowej aktywnie zajmuje się ich ochroną . Swoją pracę magisterską poświęciła właśnie tej tematyce a jej tytuł brzmiał: ,,Prawne aspekty ochrony zwierząt” jak sama mówi w tym temacie w Polsce jest jeszcze sporo do zrobienia.

Myślę, że tu bardzo ważna jest kwestia unormowania sytuacji prawnej zwierząt w naszej ustawie zasadniczej. Ponieważ w konstytucji odnosimy się do środowiska i to bardzo sporadycznie. Pisząc pracę zaproponowałam kilka zmian do ustawy jaką jest konstytucja, które gwarantowałby dbanie o dobrostan naszych zwierząt.