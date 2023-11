– Ta misja, szalenie karkołomna zakończy się fiaskiem – mówi Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef lubuskich struktur PO w Rozmowie na 96 FM.

Dziś Mateusz Morawiecki ogłosi nowy rząd, który popołudniu ma zaprzysiąc prezydent Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość nie ma jednak sejmowej większości. Waldemar Sługocki uważa, że to dalsza gra na czas ustępującej w rządzie formacji, która jest już obliczona na zysk m.in. w wiosennych wyborach samorządowych.

Instytucje państwa kierowane przez PiS podpisują różne umowy na różne dotacje czy to z budżetu państwa, czy z instytucji związanych z państwem. Nabija się budżety instytucji i osób fizycznych, jak sądzę po to, żeby mieć środki na kampanię samorządową. To jedna strona tego medalu.