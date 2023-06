– Najtrudniejszy moment, to na pewno przyjęcie do szkół i przedszkoli uchodźców z Ukrainy – mówiła dziś w Rozmowie na 96 FM Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Rozpoczął się ostatni tydzień roku szkolnego, a więc czas na pierwsze podsumowania. W zielonogórskich placówkach oświatowych pojawiło się ok. 1,5 tysiąca obywateli Ukrainy.

Kolejny raz zdaliśmy egzamin z gotowości, wrażliwości, empatii, ze zrozumienia. W oświacie nigdy nic do końca nie jest pewne, bo przepisy się zmieniają. Sytuacje są różne, rok pandemiczny, strajk. Te wszystkie sytuacje powodują, że nauczyciele kolejny raz zdają egzamin z tego, na ile są przygotowani do tego, żeby reagować w trudnych, kryzysowych sytuacjach.

Ostatnio największym wyzwaniem były nabory. Te dotyczące żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych już się zakończyły. Pozostał jeszcze nabór do szkół ponadpodstawowych.

Do 21 czerwca uczniowie klas ósmych składają podania do szkół ponadpodstawowych. Na skutek przyjęcia uchwały rady miasta, która wsparła nas w zmianie systemu, uczniowie mogli wybrać nie trzy, a cztery szkoły. Czekamy też na to, żeby Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała wyniki egzaminów ósmych klas i to się stanie 3 lipca.