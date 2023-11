Co się dzieje w schronisku dla bezdomnych zwierząt? Przy ulicy Szwajcarskiej realizowana jest jedna z największych miejskich inwestycji.

O niej dziś w „Rozmowie na 96 FM”. Gościem był Paweł Wysocki, radny „Zielonej Razem”. Zaglądamy zatem do schroniska i sprawdzamy, jak wyglądają prace.

Ściany są wybudowane, lada moment będą zamykane i będzie wybudowany dach. Liczymy na to, że będzie można popracować w tym roku i pogoda pozwoli. Mam nadzieję, że pod koniec marca schronisko zostanie oddane do użytku.

To jeśli chodzi o pierwszy etap modernizacji tego miejsca. W przyszłym roku ma zostać wybudowana kociarnia, będąca drugim etapem tej zielonogórskiej inwestycji. Na razie jednak jest znak zapytania, jeśli chodzi o kociarnię. Dlaczego?

Projekt kociarni został zaskarżony do wojewody. Miasto się odwołało, czekamy na decyzję. Ale mamy plan B. Chodzi o odległości, odgłosy mogą przeszkadzać, ale gdy pieski nie będą już w wiatach otwartych to i tak będzie wszystko na plus.