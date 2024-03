Jak powinny być zagospodarowane Wzgórza Piastowskie? To jedno z piękniejszych miejsc w Zielonej Górze, o których dziś w „Rozmowie na 96 FM”.

Naszym gościem był zielonogórski radny miejski z ramienia klubu „Zielona Razem” Paweł Wysocki. A pytaliśmy o to, co będzie zrobione już za chwilę, jak również o plany już w dalszej perspektywie. Niebawem, bo wiosną mają być gotowe trasy pieszo-rowerowe.

Mówimy o Parku Piastowskim, przejściu do Ogrodu Botanicznego i przejściu przez trzy polany i do obecnej Ochli i kąpieliska. Są już dwie trasy proponowane. Jest to mały koszt, będą one lepiej wyprofilowane, będą hamownie przed głównymi traktami, by rowerzysta mógł zejść lub zjechać. Chcemy, by ta turystyka rowerowa się tam odbywała.