Już w czerwcu rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy w przyznawaniu świadczenia 500 plus, który to potrawa do końca maja przyszłego roku. Żeby otrzymać wsparcie bez przerwy, rodzice czy opiekunowie muszą złożyć wniosek najpóźniej w kwietniu. Jeśli tego nie zrobią, powinni liczyć się z przerwą w wypłacie środków.

Jak mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem, jeśli rodzice do końca kwietnia złożą wniosek o wsparcie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres rozliczeniowy, będą mieli gwarancję wypłaty świadczenia od czerwca bez przerwy.

Natomiast jeśli wniosek wpłynie w maju, uprawniony świadczenie otrzyma do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a jeśli w czerwcu, to ZUS wypłaci pieniądze do 31 sierpnia – także z wyrównaniem od czerwca. Świadczenia na podstawie wniosków, które wpłyną od lipca będą już wypłacane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłynęły.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć do ZUS za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia.

Środki z programu są wypłacane bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Korespondencja dotycząca wniosków odbywa się przez portal PUE ZUS, nawet wówczas, gdy wniosek został przesłany inna drogą. W przypadku, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie mailem, SMS lub w aplikacji.

Do tej pory lubuscy rodzice złożyli ponad 90 tys. wniosków o „500 plus” na nowy okres świadczeniowy.