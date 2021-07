Wiktor Zasowski wraca do Zielonej Góry. Przypomnijmy, przez rok Zasowski był trenerem drugoligowej Astry Nowa Sól.

Teraz ma pomóc zdegradowanemu do trzeciej ligi AZS-owi powrócił na poziom centralny tych rozgrywek. Zasowski ma pomagać trenerowi Robertowi Sokalowi.

Wstępnie jestem dogadany z trenerem Sokalem. Będzie pełnił funkcję pierwszego trenera. Ja będę nieformalnym asystentem. Dlaczego wracam? Bo chcę pomóc AZS-owi powrócić do drugiej ligi po słabszym sezonie. Warto zrobić krok do przodu.

Zasowskiego pytamy też o to, kiedy rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu w trzeciej lidze.

Przygotowania zaczną się we wrześniu, bo trzecia liga rusza pod koniec października. To wstępny plan, by ruszyć na własnych obiektach.