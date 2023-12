Lubuski Teatr już w ten weekend swoich młodszych widzów zabierze do krainy popcornu i nie tylko. Przed nami kolejna premiera w Teatrze Lalek. Tym razem zobaczymy spektakl “Pop” w reżyserii Magdaleny Młynarczyk.

Jak czytamy na stronie teatru FloriPop i SobiPop – przybysze z popcornowej krainy – spotykają się więc z dziećmi i przy ich pomocy sprawdzają czy Ziemia i jej mieszkańcy są dla nich przyjaźni. Za scenariusz odpowiada Miłosz Broniszewski. Celem sztuki było przekazanie dzieciom tematów dotyczących różnorodności.

Tutaj traktujemy młodego widza, jak dorosłego. Nie wprowadzamy infantylnych tematów, a z naszym odbiorcą chcemy wejść w równy dialog. Dajemy historię na którą widz reaguje przetwarzając ją na swój sposób. W tym spektaklu poruszamy ważne tematy, różnorodność czy ocieplenie klimatu, a nam zależy żeby to, co porusza dorosłych zostało przyswojone przez młodego widza

W trakcie przedstawienia pojawi się sporo interakcji z widownią, która staje kolejnym bohaterem. W rolach głównych Romana Filipowska i Małgorzata Polak. Za muzykę odpowiada Paulina Derska.

Muzycznie jest bardzo dużo ciekawostek. Ponieważ dźwięki, jakie potrzebowaliśmy tak jak wybuchający popcorn jest ciężki do znalezienia czy odtworzenia. Dużo szukaliśmy, ale udało nam się stworzyć ten dźwięk poprzez strzelania ustami.

Spektakl “POP” jest kolejną po “Przy, Przy” premierą graną w nowo otwartym Teatrze Lalek. Wszystko dzięki projektowi “Przestrzenie Sztuki”

Pracujemy nad kolejną premierą “Jestem ziarnkiem maku”. Wybudowaliśmy nowy teatr, a to zobowiązuję żeby realizować dużo bajek dla dzieci. Po przetasowaniach ministerialnych wybiorę się do Warszawy żeby prosić o wsparcie. Wszystko po to, aby najmłodsi widzowie otrzymali sześć premier.