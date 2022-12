Dobra wiadomość dla spragnionych urlopu – z lotniska w Babimoście możemy polecieć na wymarzone wakacje w Egipcie. Dokładniej do Taby. Pierwszy rejs powietrzny do tej turystycznej miejscowości nad Zatoką Akaba odbył się już w środę 21 grudnia.

Jak mówi Adam Banczerowski, dyrektor ds. rozwoju firmy Itaka, jest to historyczny dzień.

To historyczny pierwszy lot czarterowy zimowy z tego portu. Taba to miejsce, które wybraliśmy specjalnie. Jest to tak zwany pewniak, cieszy się dużym zainteresowaniem. Będziemy tam latali co tydzień w środę.