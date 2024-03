Najważniejsze nagrody literackie, naukowe i dziennikarskie rozdane. W trakcie trzydziestej odsłony Lubuskich Wawrzynów poznaliśmy nagrodzonych i wyróżnionych.

Złote pióro trafiło w kategorii literackiej do Mariusza Wilka za książkę “Procidana”. W kategorii poezja Wawrzyn trafił do Konrada Wojtyły za “Scherzofrenia” Gabriela Augustyniak-Żmuda za książkę “Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej mieszkających w regionie lubuskim” otrzymała Wawrzyn Naukowy .

Jestem bardzo zaskoczona i przede wszystkim bardzo dziękuje kapitule. To jest książka stworzona przez moich rozmówców. Przeprowadziłam 43 wywiady w 23 miejscowościach regionu lubuskiego, dzięki życzliwości ludzi i przyjęcia mnie w ich domach ta książka mogła powstać.

Jak zawsze przed główną galą sporo pracy miała kapituła, która musiała wyłonić nie tylko nominowanych, zwycięzce, ale również wyróżnionych. Mówi prof. Wojciech Ligęza zasiadający w kapitule Wawrzynu Literackiego- Poezja.

Nie zmawialiśmy się ze sobą. Nie pojawiły się wcześniej rozmowy czy negocjacje. Każdy z nas miał wyznaczyć trójkę laureatów. Mając doświadczenie w różnych kapitułach muszę powiedzieć że wszyscy byliśmy zgodni, co do Wawrzynu. Pojawiły się rozbieżności jeśli chodzi o nominacje. Przebiegało, to burzliwie, koncyliacyjne.

Zadowolenia z tegorocznej jubileuszowej edycji nie kryje dyrektor Biblioteki Norwida dr Andrzej Buck, przede wszystkim cieszy się z działalności lubuskich autorów. Po jednej edycji następuje planowanie kolejnej.

Najpierw muszę powiedzieć, że zaczynamy od montażu finansowego przy tworzeniu kolejnej edycji. Jest, to projekt na jaki my zdobywamy środki zewnętrzne. Potem ważne są kapituły, chcę aby to były osoby kompetentne, merytoryczne i nie obarczone sympatiami autorów.

Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych:

Lubuski Wawrzyn Literacki 2023 w kategorii Proza – Mariusz Wilk, “Procidana”

Lubuski Wawrzyn Literacki 2023 w kategorii Poezja – Konrad Wojtyła, “Scherzofrenia”

Wyróżnienie za walory edytorskie – Zygmunt Marek Piechocki, “Listy po czasie”

Nagroda Rektora Akademii im. Jakuba Z Paradyża W Gorzowie Wielkopolskim Debiut Literacki Srebrne Sokole Pióro – Patrycja Mierzejewska “Wchłanianie żelaza”

Dyplom Honorowy za całokształt twórczości: Hanna Bilińska-Stecyszyn, Iwona Małgorzata Żytkowiak, Edward Derylak, Zygmunt Marek Piechocki

Lubuski Wawrzyn Naukowy 2023 – Gabriela Augustyniak-Żmuda “Biografie językowe przesiedleńców ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej

mieszkających w regionie lubuskim”

Wyróżnienie za walory edytorskie – Wydawnictwo Stowarzyszenie Forum Art: Igor Myszkiewicz “O czarownicy i potworze: zielonogórskie procesy o czary

= About the Witch and the Monster: witchcraft trials in Zielona Góra”

Nagroda Rektora UAM W Poznaniu – Najlepsza Książka Popularnonaukowa 2023 Małe Srebrne Pióro – Ryszard Łomski “Zielonogórski big-beat i film

(zespoły gitarowe i Lubuski Klub Filmowy)”

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski 2023 – Elżbieta Wozowczyk-Leszko

Wyróżnienie dla Młodego Dziennikarza – Mateusz Kasperczyk

Dyplom za całokształt twórczości – Marek Staniszewski

Plebiscyt Online “Nagroda Czytelników” – Ryszard Jasiński “Król błot. tuplickie opowieści”