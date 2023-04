Od piątku w Muzeum Ziemi Lubuskiej możemy oglądać wystawę obrazów Olgi Boznańskiej. Pretekstem do tego wydarzenia stał się obraz “Dziewczynka ze słonecznikiem”, który pozwolił na poszerzenie dział artystki w naszym muzeum.

Olga Boznańska to jedna z najwybitniejszych, najważniejszych polskich malarek przełomu XIX i XX wieku. Mieszkańcy regionu zobaczą ponad czterdzieści prac prezentujących wszystkie jej zainteresowania.

Będą to przede wszystkim portrety niesłychanie klimatyczne, kameralne pokazujące prawdę o modelu, co dla niej było najważniejsze. Pojawią się też martwe natury oraz pejzaże. Co, prawda Boznańska nie przepadała za tą formą, ale w momencie czekania na modela sięgała do widoku jaki miała za oknem.