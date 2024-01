Tylko do końca stycznia przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do „Małego ZUS Plus”. Czyli do programu, który zapewni im opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że im niższe składki, tym niższe świadczenia w przyszłości.

Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie – mówi Agata Muchowska, rzecznik ZUS w Lubuskiem.

Z ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z „Małego ZUS Plus” i spełnia warunki, powinien zgłosić się do 31 stycznia 2024 r. Do tego czasu musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem i zgłosić z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Osoby, które korzystały z ulgi w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Jeśli przedsiębiorca nie dochowa terminu, nie będzie mógł skorzystać z „Małego ZUS Plus” przez cały 2024 r.

Kwota składek przy „Małym ZUS Plus” zależy od dochodu. Z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz Ci, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność, np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku.