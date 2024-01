Czy to jeszcze czas na śpiewanie kolęd i pastorałek? W Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze uważają, że jak najbardziej.

W najbliższą niedzielę, 21 stycznia w Sali Kryształowej pałacu w Zaborze odbędzie się charytatywny koncert. Wystąpi Chór Polirytmia. O szczegółach wydarzenia mówi Sylwia Gromacka-Staśko, jedna z organizatorek.

Jeszcze świętujemy, jesteśmy w tym czasie świątecznym i chcemy go zachować w sercach jak najdłużej. Nasze zaproszenie przyjął Chór Polirytmia, piękne kobiety i to one poprowadzą piękną uroczystość.

– Chcemy, żeby ta sala kryształowa tętniła kulturalnym życiem – mówi Andrzej Żywień, dyrektor Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze.

Staramy, żeby to historyczne miejsce, szczególnie Sala Kryształowa, żeby tam odbywały się różne koncerty. Jest muzyka poważna, bo mamy fortepian, a ten koncert wpisuje się w to, co my tam chcemy robić.