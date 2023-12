Koniec roku, to czas podsumowań mijających dwunastu miesięcy. Redakcja portalu wZielonej.pl przygotowała dla was zestawienia najważniejszych wydarzeń 2023 roku. Sprawdźmy, jaki był, to rok dla zielonogórskiej i lubuskiej kultury.



STYCZEŃ

Nowy rok w kulturze miasta rozpoczął się koncertowo, a sami miłośnicy muzyki mogli stanąć na baczność. Wszystko za sprawą wizyty w Zielonej Górze Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Ten pojawił się 21 stycznia w CRS. Wydarzenie zorganizował Zielonogórski Ośrodek Kultury. Już na początku roku rozmawialiśmy o planach na 12 kulturalnych miesięcy wśród nich organizacja Lata Muz Wszelakich czy Winobrania zamykającego w mijającym roku jubileusz miasta.

Natomiast w styczniu poznaliśmy nową aktorkę Lubuskiego Teatru Katarzynę Hołyńską. W rozmowie z Radiem Index opowiedziała o swojej obecności w naszym teatrze.

LUTY

W tegorocznym podsumowaniu roku pojawiać się będzie Lubuski Teatr. Właśnie w lutym pojawiło się zaproszenie na jeden z największych teatralnych festiwal w Europie. “Gusła” bijące rekordy oglądalności otrzymały możliwość wystawienia się na French Festival Edinburgh. Rozpoczęła się walka o zebranie środków na ten wyjazd. Nie brakowało u nas także utalentowanych osób.

W trakcie ferii zimowych nasze studio odwiedziła utalentowana Oliwia Jaworska z Żar. Przygoda ze śpiewaniem zaczęła się jak zawsze w tego typu historiach, konkurs w przedszkolu, zdobycie nagrody, a potem już maszyna ruszyła, bo głos Oliwii pojawiał się na szkolnych uroczystościach i nie tylko. Wokalu uczyła się od nauczycieli z Żarskiego Domu Kultury.

Koniec lutego to oczywiście wielki finał Lubuskich Wawrzynów. To święto twórczości literackiej, naukowej i dziennikarskiej. W 29. edycji wyróżnienia otrzymali za wawrzyn literacki proza: Waldemar Szymczak za książkę “Odwyk z dorosłości” za poezje nagrodę otrzymał Michał Banaszak. Wyróżnienie dla młodego dziennikarza do 35. roku życia otrzymał Mateusz Pojnar za książkę o rocznicy powodzi tysiąclecia.

MARZEC

Trzeci miesiąc 2023 roku rozpoczął się od postawienia akcentu na przygotowanie do kolejnej edycji Winobrania. W marcu mieszkańcy mogli zgłosić artystę, który mógłby pojawić się na dniach miasta. W tym samym czasie w Muzeum Ziemi Lubuskiej ruszył Casting na Dziewczynkę ze Słonecznikami. Poszukiwane były dziewczynki w wieku od 8 do 12 lat, które będą podobne do bohaterki namalowanej przez Olgę Boznańską. Zobaczyliśmy także premiero nową sztukę Lubuskiego Teatru “Przedstawie Ci Tatę” W rolach głównych Marta Frąckowiak, Robert Kuraś, Katarzyna Hołyńska, Paweł Wydrzyński i Ewa Dobrucka.

Bohaterowie, to rodzina, która pewnego dnia musi zmierzyć się z poznaniem przyszłego męża swojej córki. Komedia kierowana jest dla będących w początkującej fazie związku jak i tej zaawansowanej. Błyskotliwie i z humorem pokazująca drugie dno naszych domowych historii i problemów.

KWIECIEŃ

Takiego wydarzenia jeszcze w Zielonej Górze nie było. 21 kwietnia po raz pierwszy zagościła sesja Sound Systemowa. Wydarzenie odbyło się Cafe Noir. A czym jest wspomniany Sound System? O tym na naszej antenie mówił Łukasz Należyty.

Kwiecień należy także do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Do naszego miasta z Muzeum Narodowego w Krakowie przyjechały obrazy Olgi Boznańskiej, jedna z najwybitniejszych, najważniejszych polskich malarek przełomu XIX i XX wieku. Mieszkańcy regionu zobaczyli ponad czterdzieści prac prezentujących wszystkie jej zainteresowania, a dopełnieniem wystawy był pamiątki po artystce m.in sztalugi, kasetki malarskie czy wciąż aktywne farby artystki oraz elementy umeblowania pracowni.

MAJ

Kończący się rok był bardzo ważny także dla Radia Index. Skończyliśmy 25 lat, a z tej okazji dla naszych słuchaczy oraz widzów Index TV przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Po specjalnym urodzinowym programie, rozmawialiśmy także z osobami odpowiedzialnymi za start stacji. W 1998 roku postacią odgrywającą jedną z ról związanych z początkami Indexu był prof. Michał Kisielewicz były rektor UZ.

Jak wcześniej wspominaliśmy rok 2023 był bardzo pracowity dla teatru. Aktywność na zielonogórskiej scenie mogli także ocenić mieszkańcy, bowiem jak zawsze w maju ruszył plebiscyt Leony 2023, którego celem jest wyłonienie najpopularniejszego aktora, aktorki i spektaklu.

W maju także odbyły się dni Kultury Studenckiej Bachanalia. Wystąpili m.in Tede, Kuban, Bracia Figo Fagot, Dr Misio.

Jednak, maj należał do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Brytyjska Noc w Muzeum przyciągnęła tłumy. A wisienką na torcie całego wydarzenia był koncert Nigela Kennedy. Nie mogło także zabraknąć muzyki czwórki z Liverpoolu. Wystąpiła grupa The Postman specjalizująca się w graniu coverów The Beatles. Jednak największą popularnością wśród odwiedzających Muzeum Ziemi Lubuskiej cieszyła się wystawa obrazów Olgi Boznańskiej.

CZERWIEC

To czas wakacji, podsumowań, świadectw w szkołach. Natomiast w Lubuskim Teatrze, to był koniec teatralnego sezonu. 18 czerwca w trakcie Gali Leony poznaliśmy najpopularniejszych w sezonie. Katarzyna Hołyńska i Robert Kuraś zostali najpopularniejszymi aktorami głosami widzów. Natomiast dziennikarze wyróżnili Martę Frąckowiak oraz Pawła Wydrzyńskiego. Teatr nie zapomniał o wyjeździe do Edynburga. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Zielona Góra mógł zrealizować swój wymarzony cel.

LIPIEC

Początek wakacji, to start Lata Muz Wszelakich. Zielonogórski Ośrodek Kultury jak, co roku przygotował moc atrakcji dla dużych i małych. Nie zabrakło warsztatów, koncertów i spotkań. Sporo informacji kulturalnych pojawiło się w naszym letnim programie “Pomarańczowe Lato” Przez całe wakacje na placu teatralnym rozmawialiśmy na antenie Radia Index TV o kulturze i nie tylko.

SIERPIEŃ

Kolejny miesiąc wakacji to dwa wydarzenia, które przyciągnęły miłośników kultury. Od 14 do 19 sierpnia odbyła się kolejna edycja Corno Bras Music Festiwal. Podczas niego prym wiodły instrumenty dęte blaszane.

Pod koniec sierpnia jak co roku pojawiła się kolejna edycja festiwalu sztuk ulicznych, który w tym roku zmienił nazwę na Busker Tour. Natomiast Lubuski Teatr zdobywał najwyższe możliwe oceny w trakcie pobytu na French Festival Edinburgh.

WRZESIEŃ

Tutaj nie może być inaczej, najważniejsze wydarzenie roku. Czyli Winobranie 2023. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy polskiej muzyki. Zielonogórzanie bawili się na koncertach: Smolastego, Sary James, Elektryczne Gitary, Brodka czy Maryla Rodowicz. Przed koncertem nastąpiło oficjalne odsłonięcie muralu artystki namalowanego przez Jakuba Bitkę. Nam udało się porozmawiać z Marylą Rodowicz. Zwieńczeniem święta miasta był jak, co roku barwny korowód.

PAŹDZIERNIK

W październiku nie tylko studenci wrócili na Uniwersytet Zielonogórski. Do kalendarza imprezowego wróciło sporo znanych i lubianych wydarzeń. Na początku został rozstrzygnięty konkurs na Międzynarodowy Rysunek Satyryczny. Tematem przewodnim było hasło “Jubileusz” W związku z wydarzeniem na zielonogórskiej starówce mogliśmy oglądać wystawę z okazji 25-lecia tej rywalizacji.

Natomiast 07.10 października spełniło się marzenie dyrektora Lubuskiego Teatru Roberta Czechowskiego. Została otwarta Scena Lalkowa, a pierwszym historycznym spektaklem wystawionym w tym miejscu były “Przygody Don Kichota”

Także w październiku Piekarnia Cichej Kobiety zorganizowała kolejną edycje Jazz Crossing Festiwal. Wśród gwiazd wystąpiła zmysłowa Aga Zaryan.

LISTOPAD

Co przyniósł nam listopad? To czas należący do Biblioteki Norwida. Jak, co roku o tej porze trwał festiwal im. Anny Tokarskiej Proza Poetów. W ramach tego wydarzenia odbyło się II Lubuskie Forum Bibliotek. Jednak strzałem w dziesiątkę była wystawa przygotowana przez Dariusza Kamysa, Szymona Chwalisza i Grzegorza Skawińskiego ” Do Trzech Razy Sztuka” Wspólna pasja jaką jest malarstwo zebrała prace artystów w jednym miejscu. Wystawa była już dostępna w Katowicach, Teatrze 6 piętro, pojawiła się też w Bibliotece Norwida.

GRUDZIEŃ

Koniec roku jak zawsze pracowity dla wielu miejsc kulturalnych miasta. Muzeum Ziemi Lubuskiej zalicza 2023 do udanych, a absolutnym hitem była wystawa obrazów Olgi Boznańskiej. W Lubuskim Teatrze realizowany był Projekt Przestrzenie Sztuki, który przyniósł jeszcze w grudniu trzy premiery w teatrze lalek. “Przy, Przy”, “Pop” oraz “Niezwykłe Odkrycie Papugi” Rozpoczęły się przygotowania do kolejnych Lubuskich Wawrzynów. To będzie już trzydziesta odsłona wawrzynu literackiego oraz dziesiąta dziennikarskiego.

Z niecierpliwością czekamy na wydarzenie kulturalne w roku 2024. O wszystkim będziemy was informować w naszym programie “Niezła Sztuka” W każdy piątek na antenie Radio Index TV.