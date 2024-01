Dobre wieści ze Świebodzina – oficjalnie otwarty został nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii. Dokładniej – pawilon rehabilitacyjny. Z obiektu skorzystać będą mogli jednak nie tylko mieszkańcy tego miasta, a całego regionu.

Zakres prac obejmował rozbudowę istniejącego już ośrodka oraz zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego. Elżbieta Kozak, prezes Lubuskiego Centrum Ortopedii o projekcie za 45 mln złotych mówi krótko – to jest dzieło mojego życia.

Co nam da ten pawilon? Między innymi to, że cały czas kompleksowo będziemy mogli leczyć schorzenia narządów ruchu. Zwiększamy też liczbę miejsc. Rocznie będziemy mogli przyjmować blisko 900 osób, czyli około 400 więcej niż do tej pory.