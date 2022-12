Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina – jeśli nie zdążyłeś jeszcze skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego możesz to zrobić także zimą. Bonem mozna zapłacić np. za świąteczny wyjazd na narty lub zimowisko. Przypomnijmy – bon jest ważny do końca marca 2023 r., ale sam nocleg czy impreza może się odbyć później.

Jak podaje Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego ZUS, na mieszkańców naszego regionu czeka jeszcze przeszło 18,5 tys. nieaktywowanych bonów turystycznych.

Bon przysługuje na dziecko, które ma prawo do świadczenia lub dodatku wychowawczego „Rodzina 500+”. Na każde dziecko można otrzymać 500 zł, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością 1000 zł. Bonem można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski oraz jednodniowe wycieczki wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez w ramach danej oferty np. przewodnikiem bądź przejazdem autokarem.

Pamiętajmy – płatności bonem przyjmują firmy, które zarejestrowały się na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie jest ich ponad 28 tysięcy w całym kraju.

Aby otrzymać bon nie trzeba składać wniosku. Znajdziesz go wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Możesz go aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanym wypoczynkiem), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Płatności bonem są realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę trzeba pokazać specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny, który przyjdzie na wskazany numer telefonu.