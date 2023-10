Są to bezpłatne konsultacje. Odbędą się one w naszej zielonogórskiej siedzibie od godziny 11 do 13. W ramach konsultacji będzie można wykonać także bezpłatnie badanie poziomu glukozy we krwi, cholesterolu oraz kwasu moczowego. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska konsultacyjnego.